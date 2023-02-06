Тегеран, 6 февраля, 2023, 21:03 — ИА Регнум. В Иране начались работы на самом большом месторождении урана в стране. Оно расположено в области Бафк в центральной части страны, информирует агентство Fars. Торжественный запуск объекта состоялся 6 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По данным главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммада Эслами, участвующего в церемонии, исследователи месторождения установили примерные запасы урана. Они составляют около 650 тонн.

«Результаты примерной оценки объема обнаруженных залежей свидетельствуют о наличии 650 тонн металлического урана и 4600 тонн металлического молибдена», — заявил Эслами.

Напомним, в июле 2022 года агентство Reuters со ссылкой на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что с помощью современных технологий Иран добивается повышения уровня обогащения урана до 20%.