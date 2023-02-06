Адвокаты осужденного Саакашвили не смогли доказать суду, что экс-президенту нужно срочно за границу

Тбилиси, , 20:53 — REGNUM Судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе 9 февраля принял отрицательное решение при рассмотрении ходатайства об отмене или отсрочке исполнения наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Защита пыталась доказать, что у политика такие заболевания, при которых нужно его выпустить для лечения за границу, так как в Грузии это якобы невозможно.

«Это означает, что нет уголовного закона Грузии: принять такое решение по делу Михаила Саакашвили», — заявил после заседания журналистам адвокат экс-президента Шалва Хачапуридзе.

Он сообщил, что решение суда будут обжаловать в апелляционной палате, потом будут отправлять материалы дела в Страсбургский суд.

«Это борьба, которую мы не должны сдавать и продолжать там, где есть закон», — заявил Хачапуридзе.

Напомним, Саакашвили и его адвокаты более года заявляют, что ему в заключении якобы грозит смертельная опасность из-за проблем со здоровьем. Назывались разные причины: проблемы с пищеварением, болезнь позвоночника, психологические заболевания, и т.п. В ноябре 2022 года адвокаты заявили, что его отравили. Экс-президент сначала не согласился с этим, но потом тоже стал говорить про отравление.

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