Москва, , 19:09 — REGNUM России прошло первое заседание экспертного совета Всероссийского отбора АСИ «Открыто для всех». Его провела советник президента РФ Александра Левицкая.

Александра Левицкая. Council. gov.ru

Она указала на необходимость сделать акцент на создание условий для полноценного труда и получения необходимой квалификации людям с инвалидностью, на адаптацию общественного пространства для людей с особыми потребностями.

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Председатель экспертного совета программы «Открыто для всех» Левицкая напомнила, что проект, запущенный Агентством стратегических инициатив (АСИ), направлен на формирование в России сообщества инклюзивного бизнеса, которое станет основой для общества равных возможностей. Эксперты программы помогут выбрать лучшие практики бизнеса и некоммерческих организаций, направленные на повышение доступности товаров, услуг и различных сервисов для людей с инвалидностью.

Проекты и практики на отбор принимаются до 31 марта на платформе «Смартека», после чего экспертный совет приступит к их анализу. Отобранные проекты станут основой для методологического обеспечения бизнеса, готового развивать инклюзивное направление. На сегодня проекты уже подали компании из 40 регионов России. Это порядка сотни проектов по пяти направлениям отбора ― «Импакт», «Инклюзивное образование», «Корпоративная политика», «Инклюзивное лидерство», «Универсальный дизайн».

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Добавим, что в состав экспертного совета вошли представители профессионального, отраслевого и предпринимательского сообществ, общественных объединений, СМИ и органов государственной власти. Председателем организационного комитета проекта «Открыто для всех» является начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Как пояснил руководитель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег» Роман Пономаренко, идея создания проекта по развитию в стране инклюзивного бизнеса зрела давно. Он отметил, что за рубежом для людей с инвалидностью создают множество различных товаров, сервисов и услуг, подчеркнув, что в регионах России также важно развивать это направление.