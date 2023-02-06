Обладающие ядерным оружием страны должны отказаться от его применения — генсек ООН

Нью-Йорк, США, , 19:13 — REGNUM Мир подвергается максимальному за последние десятилетия риску ядерной войны, поэтому обладающие ядерным оружием страны должны полностью отказаться от его применения. Об этом 6 февраля заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, выступая в Генассамблее.

Антониу Гутерриш Un.org

«По сути, они должны отказаться от любого использования, в любое время и в любом месте», — сказал Гутерриш.

Он отметил, что в мире создано 13 тыс. единиц ядерного оружия, и нужно устранить эту угрозу. Генсек ООН также назвал «абсурдом» применение данного вооружения в «тактических целях».

По словам Гутерриша, ядерное разоружение и контроль над этим вооружением в 2023 году нужно снова поставить во главу угла.