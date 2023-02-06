Законопроект о новом виде бюджетных кредитов для регионов России внесен в Госдуму

Москва, , 18:57 — REGNUM Законопроект, которым предлагается предусмотреть в 2023 году возможность предоставления бюджетам субъектов РФ нового вида бюджетных кредитов, внес в Госдуму глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Андрей Макаров Politsurfer

Документ был разработан для расширения возможностей бюджетной политики по реализации срочных и первоочередных мер поддержки граждан и экономики в текущих условиях.

Для исполнения поручения президента России, предусматривающего увеличение на 250 млрд рублей лимитов предоставления бюджетных кредитов из федерального бюджета бюджетам российских регионов на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов с высокой социально-экономической эффективностью, законопроектом предлагается предусмотреть в 2023 году, в частности, возможность предоставления бюджетам субъектов нового вида бюджетных кредитов — специальные казначейские кредиты.

Также предусматривается возможность превышения установленных региональным законом о бюджете размера дефицита бюджета субъекта, объема государственного долга субъекта на сумму специальных казначейских кредитов.

Для обеспечения возможности направления средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию необходимых стране проектов законопроектом предусматривается в 2023 году возможность финансирования за счет средств ФНБ самоокупаемых инфраструктурных проектов и осуществления иных инвестиций вне зависимости от размера средств ФНБ, размещенных на депозитах и банковских счетах в Банке России. В сопроводительных материалах указано, что эти изменения в нынешних условиях позволят обеспечить поддержку ключевых отраслей российской экономики.

Законопроектом предусмотрено право российского правительства списать задолженность региона перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, полученным для погашения долговых обязательств субъекта РФ по государственным ценным бумагам субъекта РФ, и кредитам, полученным от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, в объеме поступления в федеральный бюджет налоговых доходов от реализации новых инвестиционных проектов, которые будут одобрены до 1 января 2024 года.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что главам регионов необходимо изучать и внедрять положительный опыт других субъектов Российской Федерации для привлечения инвестиций, а не сидеть в ожидании дотаций из федерального бюджета.