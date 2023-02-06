Москва, 6 февраля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. По подозрению в убийстве пенсионеров в квартире на Ленинском проспекте в Москве задержан их 50-летний сын, сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

«Предварительно мотивом убийства послужили длительные бытовые разногласия между родителями и сыном», — говорится в сообщении.

Уточняется, что суд с участием представителя прокуратуры Юго-Западного административного округа рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в квартире на Ленинском проспекте найдены тела 73-летнего мужчины и 74-летней женщины. В полицию о преступлении заявил сын супружеской пары. По его версии, родители перестали отвечать на звонки, а придя к ним домой, он обнаружил тела.