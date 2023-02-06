Дели, Индия, 6 февраля, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Посол России Денис Алипов в понедельник, 6 февраля, заявил, что Индия и Российская Федерация продолжают выполнение контракта по поставках зенитно-ракетных комплексов C-400.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия и Россия

«Обе стороны привержены завершению всего контракта. Мы, конечно, сделаем это. Ничто этому не мешает», — сказал Алипов в ходе конференции.

Отмечается, что в ближайшее время Индия получит третью часть поставок по этому контракту: «По С-400 я могу сказать, что третья часть поставок будет завершена в ближайшее время».

Напомним, что Индия и России заключили контракт на поставку ЗРК С-400 в октябре 2018 года. Пять комплектов обойдутся Дели более чем в 5,4 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация заняла четвертую строчку в рейтинге стран мира по золотовалютным резервам.