Военный эксперт рассказал о взятии Артёмовска в полукольцо

Артемовск, , 17:37 — REGNUM Штурмовые подразделения продвигаются через небольшой населенный пункт Ступочки в направлении городов Часов Яр и Константиновка. «В клещи» охватывается занятое ВСУ село Красное (Ивановское) в непосредственной близости от Артёмовска — с целью занятия позиций между Красным и юго-западными окраинами Артёмовска, пояснил ИА REGNUM военный аналитик Михаил Онуфриенко.

ЧВК Вагнер Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается населенных пунктов к северу от Артёмовска — поселка Красная Гора и села Парасковиевка, то их взятие даст российским войскам возможность наступать в том числе и по западному берегу реки Бахмутка. Сейчас наши войска передвигаются в основном по левому, восточному берегу. Именно там находится железнодорожный вокзал и Ступки — это северный район Артёмовска», — рассказал эксперт.

О том, что в этой части города, в районе улицы Глиняная, идут серьезные бои, свидетельствуют видео, снятые в этом районе бойцами ВСУ. «Это как раз район от железнодорожного вокзала в сторону улицы Патриса Лумумбы. Затем идёт линия фронта по заводам Артёмовска, и на юге уже переходит в районе городского кладбища. Если провести условную линию, где-то треть города контролируют российские силы», — дал оценку военный эксперт.

Бахмут © ИА REGNUM

Активные боевые действия продолжаются и в районе города Северск Артёмовского района, указал Онуфриенко. Идут бои на северных окраинах Раздоловки (к югу от Северска), идет продвижение на запад к селу Васюковка. В целом, Северск оказывается в полукольце, полагает военный аналитик.

«Лежит он в низине, а не на преобладающей высоте, и его оборона опирается, скорее, на Раздоловку, Спорное и окрестные сёла, чем на город. По сути, он обречён. Снабжаться он может только из Славянска — вдоль реки Бахмутовка, и да, это возможно, но, как мы убедились на примере Артёмовска, это снабжение не спасает в настоящий момент», — отметил Онуфриенко.

Изменение ситуации в Северске, бывшем северном элементе линии обороны ВСУ Артёмовск — Соледар — Северск, стало возможным после падения центрального элемента, Соледара, указывает эксперт. Бои у Северска велись с лета 2022 года. «Обстановка тогда и сейчас внешне похожа: наши выходят на левый берег Северского Донца в районе Серебрянки, взяли Богородичное, но не взяли Серебрянку. Ведут бои в районе населенного пункта Спорное, который расположен восточнее Северска, сейчас, как и летом его не взяли. Но тогда, летом, это была единая цепь укреплений, и Северск опирался на Соледар. Теперь Соледара как элемента обороны нет, положение подразделений ВСУ в этом районе значительно хуже», — отметил Онуфриенко.

Северск © ИА REGNUM

Если оценивать ситуацию на этом участке в целом, то «в стратегическом плане взятие Артёмовска фактически ставит полностью крест на едином укрепрайоне — «городах-фортах», которые по планам главкома ВСУ Валерия Залужного выстраиваются в линии от Славянска через Краматорск, Дружковку, Константиновку, Артёмовск, Соледар, Северск», подчеркивает эксперт.

Ранее, вечером 4 февраля военкор Семен Пегов сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ отступили из северных кварталов Артёмовска. В понедельник, 6 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы закрепились на севере и востоке этого города, «в восточной части, где промзона, продолжаются бои», передал ТАСС.