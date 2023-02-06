Президент Ирака оценил поддержку России в борьбе с терроризмом
Багдад, 6 февраля 2023, 16:50 — REGNUM Президент Ирака Абдель Латиф Рашид 6 февраля принял прибывшего в Багдад министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба иракского лидера.
Сообщается, что он и глава МИД РФ обсудили укрепление отношений между двумя странами и дальнейшее сотрудничество. Также стороны коснулись региональных и глобальных вопросов.
«Президент [Рашид] высоко оценил поддержку, оказанную Россией Ираку в его борьбе с терроризмом, а также её усилия по обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, ранее Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на встречу с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани.
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