Багдад, 6 февраля, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Президент Ирака Абдель Латиф Рашид 6 февраля принял прибывшего в Багдад министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает пресс-служба иракского лидера.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Ирака Абдул Латиф Рашид во время встречи во дворце «Багдад»

Сообщается, что он и глава МИД РФ обсудили укрепление отношений между двумя странами и дальнейшее сотрудничество. Также стороны коснулись региональных и глобальных вопросов.

«Президент [Рашид] высоко оценил поддержку, оказанную Россией Ираку в его борьбе с терроризмом, а также её усилия по обеспечению безопасности», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, ранее Лавров сообщил, что президент РФ Владимир Путин рассчитывает на встречу с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани.