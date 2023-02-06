Вашингтон, 6 февраля, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Вашингтон, поддерживая киевский режим, не беспокоится об Украине, а стремится ослабить Россию, при этом власти США добились противоположного эффекта. Об этом заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

По его словам, Россия стала сильней в ходе спецоперации по денацификации Украины.

«Можно сказать, что это провал <…> Вооружённые силы России стали гораздо сильнее, чем были год назад, при этом мы сделали НАТО только слабее», — сказал Риттер.

Он отметил, что в настоящее время Вашингтон якобы не в состоянии изменить ситуацию на Украине.