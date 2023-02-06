Пекин, 6 февраля, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Замеченный в небе над Латинской Америкой воздушный шар также принадлежит Китаю. Об этом 6 февраля сообщил представитель министерства иностранных дел КНР в ответ на вопрос телеканала CNN

EPA/NELL REDMONDТ/ТАСС Китайский аэростат

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Представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин на регулярном брифинге для прессы пояснил, что шар использовался для лётных испытаний. По его словам, объект «серьёзно отклонился» от запланированного курса и появился в небе над Латинской Америкой и Карибским бассейном «по ошибке» из-за погодных условий и ограниченной возможности управления воздушным шаром.

Напомним, 4 февраля Пентагон заявил об обнаружении ещё одного аэростата от КНР, который находится в небе над Латинской Америкой.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля по поручению президента США Джо Байдена военные сбили китайский аэростат после того, как тот более суток находился в воздушном пространстве Соединённых Штатов.

Научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян считает, что силовое решение ситуации с китайским метеозондом в США может создать «очень плохой» прецедент для двусторонних отношений. В свою очередь, Дональд Трамп — младший, сын экс-президента США Дональда Трампа, после уничтожения китайского аэростата высмеял действующего главу страны Джо Байдена, назвав того «Джо Цзы».