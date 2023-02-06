Путин на три года продлил срок службы заместителя главы Росархива Наумова

Москва, , 15:55 — REGNUM Распоряжение о продлении срока службы статс-секретаря — заместителя руководителя Федерального архивного агентства Олега Наумова до 21 февраля 2024 года подписал президент России Владимир Путин. Документ 6 февраля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин © Михаил Климентьев/РИА Новости

«В соответствии с частью 1 статьи 25 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 февраля 2024 г. статс-секретарю — заместителю руководителя Федерального архивного агентства Наумову Олегу Владимировичу», — указывается в распоряжении, которое подписано 6 февраля.

Отметим, Наумов занял пост замглавы Росархива в 2010 году и в 2016 году ему было присвоено звание статс-секретаря.