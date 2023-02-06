Москва, 6 февраля, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Иск о признании террористической организацией подразделения ВСУ «Легион «Свобода России» подал российский генпрокурор Игорь Краснов в Верховный суд РФ, сообщили 6 февраля в пресс-службе Генпрокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Прокуратура РФ

В иске Краснов просит суд запретить деятельность этой организации на территории России.

Эта структура напоминает ведомство, создана на Украине для подрыва основ конституционного строя России, свержения власти в РФ, «в том числе путем совершения террористических актов, что представляет угрозу безопасности общества и государства».