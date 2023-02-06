Анкара, 6 февраля, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Новое сильное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в центральной части Турецкой Республики. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Ahmet Yukus/globallookpress.com Землетрясение

По данным EMSC, землетрясение произошло в 13:24 по местному времени. Очаг залегал на глубине два километра. Отмечается, что новые толчки также ощущались на территории Сирии — в Дамаске, Латакии и других провинциях Арабской Республики.

Стоит отметить, что за полчаса до новых подземных толчков президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее утром 6 февраля землетрясение мощнейшим с 1939 года.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения, произошедшего в 04:17 по местному времени в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции, погибли 912 человек.