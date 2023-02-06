Анкара, , 13:25 — REGNUM Внешний осмотр строений строящейся в Турции АЭС «Аккую» после землетрясения не выявил повреждений. Это заявление гендиректора АО проектной компании «Аккую Нуклеар» Анастасии Зотеевой 6 февраля распространила пресс-служба холдинга Росатом, ведущего строительство объекта.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подземные толчки силой около трёх баллов ощущались и здесь, на площадке АЭС «Аккую», но никаких повреждений строительных конструкций, кранов, оборудования наши специалисты не выявили», — сказала Зотеева.

Она также сообщила, что диагностика конструкций продолжается, чтобы убедиться в том, что дальнейшие работы проводить безопасно. Данные о землетрясении сильно встревожили участников строительства.

Напомним, произошедшие в Турции 6 февраля землетрясение также затронуло ряд городов Сирии. В обеих странах сообщают о серьёзных разрушениях и о сотнях погибших.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: РФ может дать Турции технологии определения жизнеспособности зданий