Суджанский район, Курская область, 6 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Информацию об обстреле со стороны ВСУ села Горналь (Суджанский район, Курская область) подтвердили в региональном управлении МВД РФ, сообщает 6 февраля источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел

Информация об обстреле поступила в дежурную часть МВД из регионального управления ФСБ накануне, 5 февраля, в 15:10 мск.

Согласно поступившей информации, 5 февраля в период с 14:25 до 14:35 мск со стороны Украины тремя минами, предположительно, калибра 120 мм был произведён обстрел строящегося опорного пункта. Этот пункт находится возле села Горналь в 300 метрах от государственной границы.

В результате обстрела в селе в доме № 24 по улице Гора были частично повреждены стёкла. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об обстреле украинскими боевиками села Горналь информацию распространил глава Курской области Роман Старовойт.