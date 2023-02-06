Лавров: США, поощряя курдский сепаратизм, создают угрозу для Сирии и других стран региона

Багдад, , 12:20 — REGNUM Вашингтон продолжает поддерживать курдский сепаратизм в Сирии. Этим США создают угрозу не только для этой страны, но и для других стран региона, где проживают курды. Такое мнение высказал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции во время визита в Ирак.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров © Григорий Сысоев/РИА Новости

«Наши американские коллеги продолжают играть с огнем, всячески поощряя курдский сепаратизм, игнорируя в том числе территориальную целостность Сирийской Арабской Республики, но и риски, которые подобные заигрывания создают для других стран региона с курдским населением», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров находится с рабочим визитом в Ираке. В планах министра переговоры с главой МИД Фуадом Хусейном, премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, спикером парламента Ирака Абдуллатыфом Рашидом и другими официальными лицами Ирака.