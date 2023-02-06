Пекин, 6 февраля, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Расширение организации БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) поддерживает руководство Китая, считающее, что финансово-экономическое сотрудничество стран — членов БРИКС оказывает положительное влияние на восстановление их экономик. Об этом 6 февраля заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Алексей Даничев/Фотохост-агентство brics-russia2020.ru/РИА Новости Флаги стран БРИКС

«Китай продолжит занимать толерантную позицию, <…> путем обсуждений и консультаций общими усилиями мы будем содействовать принятию новых членов БРИКС», — сказала она в ответ на вопрос о позиции Пекина в отношении перспектив развития и расширения указанной организации.

Также Маон Нин отметила, что на протяжении последних лет государства — участники БРИКС смогли достичь значительного прогресса в области финансово-экономического сотрудничества и в монетарной сфере, что, по её словам, является важным для оптимизации торговли между входящими в организацию странами и «для их общего экономического восстановления».

Кроме того, официальный представитель МИД КНР добавила, что за период от создания БРИКС до сегодняшнего дня странами — членами организации была обеспечена хорошая тенденция для ее развития, что оказалось «важной силой в решении международных вопросов».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров заявил, что руководство некоторых стран Африки хотело бы присоединиться к БРИКС.