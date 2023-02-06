Москва, , 11:47 — REGNUM Территориальные органы МВД наделили полномочиями принимать и временно хранить изъятое и сданное гражданами оружие. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Оружие и амуниция, изъятые в ходе спецоперации ФСБ © ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

«Оружие и патроны к нему, изъятые в связи с аннулированием в установленном порядке лицензии и (или) разрешения, предусмотренных настоящим Федеральным законом, а также в связи с ликвидацией юридического лица, являющегося владельцем оружия и патронов к нему, передаются (сдаются) в территориальные органы федерального органа исполнительной власти […] для временного хранения на срок, не превышающий четыре месяца, до передачи [в территориальный орган Росгвардии]», ― говорится в тексте закона, опубликованного 6 февраля на официальном портале правовой информации.

Речь идёт об изъятом, добровольно сданном и найденном огнестрельном, газовом, холодном и ином оружии и патронов к нему, боеприпасах, взрывных устройствах, взрывчатых веществах, основных частях огнестрельного оружия.

Напомним, законопроект, согласно которому МВД будет принимать и хранить изъятое у населения оружие, а Росгвардия — уничтожать, был внесён правительством летом 2022 года. 25 февраля Госдума приняла соответствующий закон, 1 февраля документ был одобрен Советом Федерации.