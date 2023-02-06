Москва, 6 февраля, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Закон, согласно которому декларации о доходах российских депутатов и сенаторов будут публиковаться с 1 марта 2022 года в обезличенном (обобщённом) виде без персональных данных, подписал президент России Владимир Путин. Документ 6 февраля обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Федоренко/РИА Новости Депутаты на пленарном заседании Государственной думы РФ

Согласно подписанному главой государства закону, теперь в публикуемых в интернете декларациях о доходах и расходах не будет содержаться персональных данных депутатов и сенаторов, а только обобщённая статистическая информация о представляемых ими таких сведениях.

Помимо того, в документе есть поправки о том, что муниципальные и региональные депутаты, осуществляющие полномочия на непостоянной основе, имеют право не предоставлять такие декларации.

При этом в законе прописаны основания прекращения полномочий депутатов, отсутствующих на заседаниях законодательного органа региона без уважительных причин.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Совфед РФ одобрил закон, призванный упростить порядок декларирования доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера региональными и муниципальными депутатами, осуществляющими полномочия на непостоянной основе.