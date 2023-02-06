Украинские войска обстреляли Киевский и Петровский районы Донецка

Донецк, , 11:17 — REGNUM Киевский и Петровский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 6 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Петровского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 11:00 украинские военные выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Киевский район Донецка и Горловка были в ночь на 6 февраля обстреляны вооружёнными формированиями Украины.