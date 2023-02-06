Москва, 6 февраля, 2023, 11:14 — ИА Регнум. В России расширен перечень граждан, подлежащих обязательной геномной регистрации (сбору проб ДНК). Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНК

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Согласно тексту документа, опубликованному 6 января на официальном портале правовой информации, собирать геномную информацию ― «биометрические персональные данные, включающие кодированную информацию об определённых фрагментах дезоксирибонуклеиновой кислоты» ― предполагается у всех осуждённых, а также лиц, подозреваемых или обвиняемые в совершении преступлений, и лиц, подвергнутых административному аресту.

Напомним, ранее геномная регистрация была обязательна только для приговорённых к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о расширении практики геномной регистрации был принят Госдумой в итоговом, третьем чтении 25 января. 1 февраля документ был одобрен Советом Федерации.

Так, согласно закону, обязательной регистрации ДНК будут подлежать подозреваемые, обвиняемые и уже осуждённые преступники, в том числе подвергнутые административному аресту граждане. По аналогии с обязательным снятием отпечатков пальцев (дактилоскопией), правоохранительные органы и ФСИН будут в обязательном порядке регистрировать геномную информацию.