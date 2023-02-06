Москва, 6 февраля, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Попытки США развязать войну с Россией, а также заявления о возможном столкновении США и КНР в 2025 году усилили кризис в американо-китайских отношениях, сообщает Asia Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По мнению автора статьи в Asia Times, последнее, что нужно делать Вашингтону, — это вступать в противостояние с обладающими ядерным оружием Китаем и Россией, так как США утратили превосходство в сфере безопасности.

С другой стороны, руководству КНР действия США кажутся «просто безумными».

«Пекин пытается понять, действительно ли Вашингтон стремится развязать войну с Россией или заявления администрации Байдена — позерство», — пишет газета.

Журналисты газеты считают, что для большей части мира лидерство США больше не кажется стабильным.

«Мир больше не марширует под американский барабан», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД Китая Се Фэн заявил, что американские военные, сбив китайский аэростат, нанесли ущерб процессу стабилизации двусторонних отношений.

Подробнее в материале: МИД Китая: действия США с аэростатом нанесли ущерб усилиям обеих сторон