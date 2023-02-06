Москва, , 10:59 — REGNUM Заявления из Вашингтона о том, что американцы готовы устранить препятствия к проведению Россией инспекцией в рамках Договора сокращении стратегических наступательных вооружений в Москве приняли к сведению, заявил 6 февраля заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Ракетная шахта Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что сейчас вопрос проведения инспекций просто неактуален и что «вопрос о возобновлении инспекций в принципе не смотрится».

«Мы приняли это к сведению, — цитирует Рябкова РИА Новости. — Посмотрим, что за этим можем стоять».

Российский дипломат добавил, что проблемы, которые создала американская сторона в отношении проведения инспекций «не сводится, условно говоря, к проблематике выдачи виз или неприёме американской финансовой системой банковских карт».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января в Конгрессе США было составлено обращение в адрес высокопоставленных американских деятелей, в том числе госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Россия, отказываясь проводить инспекции в рамках СНВ-3, нарушает договор.

Позже из Вашингтона прозвучали слова о том, что США делают «всё возможное, чтобы снять любые потенциальные препятствия» для поездок представителей РФ в Штаты для проведения инспекций. Заявление сделала координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями американского совета нацбезопасности Кара Аберкромби.

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