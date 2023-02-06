Ханой, , 10:30 — REGNUM Грузовое судно AH SHIN, находящееся во вьетнамских водах, сообщило о произошедшем на борту пожаре, передает Thông tấn xã Việt Nam (Вьетнамское информационное агентство).

Пожар на корабле © Стрингер/РИА Новости

«Вечером воскресенья, 5 февраля, администрация порта Вунгтау получила информацию о том, что грузовое судно AH SHIN под флагом Панамы загорелось при проходе через воды провинции Биньтхуан <…>», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судовладелец обратился к властям Вьетнама с просьбой о поддержке и помощи в урегулировании произошедшего на борту ЧП.

По информации источника, все находящиеся на борту члены экипажа являются гражданами Российской Федерации. Судно AH SHIN перевозит из Южной Кореи в Сингапур (более 4,5 тыс. км) груз 4,5 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что у берегов Японии у побережья необитаемого острова Дандзё затонуло грузовое судно с 22 членами экипажа на борту.

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