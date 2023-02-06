Москва, 6 февраля, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Акционерная финансовая корпорация «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen, расположенного в Калуге, сообщает «Коммерсантъ».

Станислав Красильников/ТАСС Завод Volkswagen Group Rus в Калуге

В компании «Фольксваген Групп Рус» заявили, что рассматривают различные сценарии, в том числе продажу активов «Фольксваген Групп Рус» третьей стороне.

«Тем не менее никакого решения по этому поводу не принято», — сообщили в «Фольксваген Групп Рус».

Уточняется, что «Система» намерена привлечь в проект казахстанского автопроизводителя Allur, который имеет китайских акционеров.

Кроме того, источник газеты «Коммерсантъ» рассказал, что пути взаимодействия России и Казахстана в сделке ещё не определены. Однако речь идёт о выпуске имеющихся моделей. Корпорация «Система» заинтересована в создании машиностроительного холдинга, в сделке может участвовать не только Казахстан, но и компании с Ближнего Востока и из Китая.

Напомним, автоконцерн «Фольксваген Групп» приостановил 3 марта 2022 года работу заводов в Калуге и Нижнем Новгороде. Заводы в настоящее время находятся в режиме простоя.

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