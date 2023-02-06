Газиантеп, Турция, , 10:04 — REGNUM Крепость Газиантеп, включенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате произошедшего в Турции землетрясения. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает газета Yeni Safak.

Землетрясение в Турции 06.02.2023 © Depo Photos/Global Look Press

«Стало известно, что в Газиантепе, который был затронут землетрясением, обрушилась историческая крепость», — сообщает газета Posta.

По информации источника, в некоторых местах стены крепости обрушились. Полный ущерб, нанесенный исторической постройке, еще предстоит определить.

Напомним, что крепость Газиантеп, расположенная в Газиантепе на южном берегу реки Аллебен на холме высотой 25–30 метров, является первой крепостью, построенной Хеттской империей в качестве наблюдательного пункта во 2-м и 3-м веках н. э.

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