Москва, 6 февраля, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Несмотря на введённые странами Запада антироссийские санкции, импорт вина в Россию в 2022 году увеличился на 10%. Об этом 6 февраля сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС), предоставленные одним из участников рынка.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС Производство игристых вин на заводе «Абрау-Дюрсо» в Краснодарском крае

Отмечается, что в данных статистики ФТС учитываются поставки тихих, игристых и креплёных вин, а ещё два участника рынка подтвердили изданию эту информацию.

Также уточняется, что за прошлый год дистрибьюторами было ввезено на российский рынок 405,1 млн литров вина и это на 10% больше по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, указывается, что больше всего вина в Россию в 2022 году импортировала Италия (+19% по сравнению с 2021 годом). При этом больше всего — в 19 раз — в прошлом году вырос ввоз вина из Канады (однако в этом случае сработал эффект низкой базы) и из Узбекистана — в 5,8 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Япония с 6 февраля присоединилась к введению предельного лимита цен на нефтепродукты из России.