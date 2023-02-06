Маск заявил, что SpaceX готова направить Starlink в Турцию для оказания помощи после землетрясения

Вашингтон, , 08:20 — REGNUM Американская компания SpaceX готова к отправке в Турцию терминалов спутниковой связи Starlink в случае такой необходимости. Об этом 6 февраля написал глава и основатель названной компании Илон Маск готова на своей странице в одной из соцсетей.

Илон Маск © Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС

Как отметил Маск, в ответ на вопрос одного из пользователей о возможности отправки таких терминалов Анкаре, на данный момент возглавляемая им копания еще не получила от властей Турции необходимого разрешения.

«SpaceX готова отправить терминалы, как только это разрешение будет получено», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Малатье в Турции под завалами разрушенных зданий погибли более 20 человек.