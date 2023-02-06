Алеппо, Сирия, 6 февраля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. В провинциях Алеппо и Идлиб в Сирии под завалами обрушившихся в результате землетрясения зданий погибли не менее 16 человек. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

Roberto Esquivel Sánchez Землетрясение

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По данным издания, число жертв разрушения домов возросло в два раза — ранее сообщалось о восьми погибших.

Искать людей продолжают также в Латакии, где ранее обрушились дома. Там спасатели вынуждены разбирать завалы под сильным дождём, уже найдены раненые и погибшие. О количестве жертв не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько жилых зданий обрушились в сирийских городах после землетрясения. Поземные толчки также стали причиной масштабных разрушений в Турции, там погибло около 20 человек, число обрушившихся зданий приблизилось к 150.