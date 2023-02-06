Донецк, 6 февраля, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Около 100–150 украинских военнослужащих погибают в Артёмовске Донецкой Народной Республики в сутки, а возможно, потери достигают и 200. Об этом рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

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«Потери ВСУ составляют 100–150 человек в сутки. Возможно, 200. Вряд ли больше, иначе там бы давно закончилось сопротивление», — заявил Андрей Коц.

Он пояснил, что оценивает потери на основании количества сосредоточенной и задействованной в городе артиллерии. Точные подсчёты вести невозможно, подчеркнул Андрей Коц, из-за сильной интенсивности боевых действий.

«Но я слышал оценку западных СМИ, которые утверждают, что ежесуточные потери ВСУ составляют трехзначную цифру. Это может быть 100, 200, 500», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие массово отступают из города Артёмовска в Донецкой Народной Республике, ранее рассказал военкор Юрий Котенок. Боевики отходят из населённого пункта группами по 6–8 человек.