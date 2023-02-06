ВСУ в Артёмовске теряют от 100 до 200 человек в сутки
Военный корреспондент Коц: ВСУ в Артёмовске теряют от 100 до 200 человек в сутки
Донецк, 6 февраля, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Около 100–150 украинских военнослужащих погибают в Артёмовске Донецкой Народной Республики в сутки, а возможно, потери достигают и 200. Об этом рассказал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
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Он пояснил, что оценивает потери на основании количества сосредоточенной и задействованной в городе артиллерии. Точные подсчёты вести невозможно, подчеркнул Андрей Коц, из-за сильной интенсивности боевых действий.
Как сообщало ИА REGNUM, украинские военнослужащие массово отступают из города Артёмовска в Донецкой Народной Республике, ранее рассказал военкор Юрий Котенок. Боевики отходят из населённого пункта группами по 6–8 человек.