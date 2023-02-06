В Турции ищут людей под завалами после обрушения многоэтажек из-за землетрясения

Шанлыурфа, Турция, , 06:15 — REGNUM В провинции Диярбакыр и городах Шанлыурфа и Адана землетрясение стало причиной обрушения жилых домов. На местах ЧП ведутся поисково-спасательные работы, о пострадавших пока не сообщается, информируют турецкие СМИ.

Землетрясение Phil.cdc.gov

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В Диярбакыре обрушилось восьмиэтажное здание, в городе Шанлыурфа — 16 домов, в том числе шестиэтажный, в Адане — 17-этажное жилое строение. Отвечающие за безопасность жителей страны ведомства ведут работу по устранению последствий трагедии, отметил турецкий лидер Реджеп Эрдоган.

По информации управления Турции по ЧС, первое землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Затем толчки были зафиксированы в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

Как сообщало ИА REGNUM, несколько жилых зданий обрушились в сирийских городах после прошедшего ночью 6 февраля землетрясения. Разрушены здания в пригороде Латакии, в некоторых районах Алеппо, в квартале Аль-Арбаин в Хаме, в Дамаске.