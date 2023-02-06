Дамаск, 6 февраля, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Несколько жилых зданий обрушились в сирийских городах после прошедшего ночью 6 февраля землетрясения. Об этом в СМИ сообщили местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

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Так, отмечается разрушение зданий в пригороде Латакии, в некоторых районах Алеппо, в квартале Аль-Арбаин в Хаме, в Дамаске.

Жители массово выходят из домов, спецслужбы приступили к разбору завалов. Есть пострадавшие.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении в Турции. Власти страны объявили самый высокий уровень тревоги. Подземные толчки магнитудой 7,6 ощущались утром 6 февраля во многих регионах страны. Есть разрушения.