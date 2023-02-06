Рамалла , 6 февраля, 2023, 03:20 — ИА Регнум. Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль положительно оценил переговоры главы российского МИД Сергея Лаврова, проведённые с целью достичь договорённостей в израильско-палестинском конфликте. Эти действия создают почву для усиления работы на Ближнем Востоке в рамках «квартета» России, США, ООН и Евросоюза, отметил представитель дипмиссии Палестины в столице РФ.

ИА REGNUM Израиль и Палестина

Читайте также: США стоит поучиться у России сотрудничеству со странами Ближнего Востока

Он подчеркнул, что уверен в открытости позиции России и её стремлении поддержать Палестину, и напомнил о «необходимости создания двух государств на основе резолюций ООН, международного права и Арабской мирной инициативы».

«Мы оценили переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с палестинским и израильским коллегами и приглашение главе МИД Палестины Рияду аль-Малики посетить Москву», — отметил Абдель Хафиз Нофаль.

Действия Министерства иностранных дел РФ в этом направлении он назвал хорошей почвой, на которой может активизироваться работа по урегулированию ситуации между Израилем и Палестиной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель журнала The National Interest и ветеран американской разведки Пол Пиллар отмечал, что США для расширения своего влияния на Ближнем Востоке необходимо поучиться у России и Китая взаимодействию и сотрудничеству с другими странами. Он уверен, что Россия «мастерски» сотрудничает со всеми ближневосточными странами — от Израиля до Ирана.