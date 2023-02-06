Nihon Keizai: Европе в 2023 году без поставок из России будет трудно пополнить запасы газа

Токио, , 03:01 — REGNUM Странам Европы будет очень трудно пополнять запасы газа без поставок из России. Так считает обозреватель Кэн Кояма японского издания Nihon Keizai.

Газ Novatek.ru

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В 2022 году мир столкнулся с резким ростом цен на энергоносители и нестабильностью поставок. Кризис охватил Европу. Что будет в нынешнем году — предугадать невозможно.

«Европейские цены на газ, которые в какой-то момент взлетели почти до 600 долларов за баррель в пересчете на нефть, упали до уровня примерно в 20% от своего пика. Вместе с тем в будущем запасы будут истощаться, и без российского газа будет трудно пополнить их на следующую зиму», — написал Кояма.

По мнению автора, между странами-потребителями будет серьёзная конкуренция за дополнительные поставки СПГ, цены вероятно вырастут и «потянут за собой нефтяные котировки».

Как сообщало ИА REGNUM, Европейские страны достигли существенного снижения уровня «зависимости» от российского газа. За год показатель сократился впятеро, заявила 4 февраля пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр.