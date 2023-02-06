Мадрид, , 01:43 — REGNUM «Барселона» на своём поле всухую победила «Севилью» со счётом 3:0 в матче 20-го тура чемпионата Испании 5 февраля. Счёт открыли на 58-й минуте благодаря голу Жорди Альбы.

ФК «Барселона» Fcbarcelona.com

Читайте также: Футбольные клубы потеряли интерес к аргентинскому нападающему Месси

Каталонцы заняли первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Реал» на восемь очков. «Севилья» — на 16-й строчке (21 очко).

12 февраля «Барселона» на выезде встретится с «Вильярреалом», а «Севилья» 11 февраля на своём поле сыграет с «Мальорку».

Как сообщало ИА REGNUM, футбольные клубы не предлагают контракты Лионелю Месси, играющему в «Пари́ Сен-Жерме́н». Потеря интереса к игроку вызвана серьёзностью намерений парижского клуба «ПСЖ», который намерен продлить контракт с футболистом.