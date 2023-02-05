В Ростехе назвал сроки полного перехода отечественных БПЛА на комплектующие из РФ

Москва, , 22:02 — REGNUM Выпуск российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) полностью может перейти на отечественные комплектующие в 2023 году, заявил 5 февраля первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Ростех Иван Шилов © ИА REGNUM

Сегодня осуществляется полная сборка, в том числе из своих комплектующих, при это одни компоненты замещаются, другие — поставляются из дружественных стран, сказал он.

«В перспективе, я думаю, максимум год, мы справимся и будем всё делать у себя, в стране, для того, чтобы создавать такие аппараты», — подчеркнул представитель Ростеха, добавив, что для такого перехода имеются и специалисты, и необходимые производственные мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о разработке разведывательно-ударных коптеров, наносящих удары по противнику в составе роя беспилотников.