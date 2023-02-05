Пологи, Запорожская область, 5 февраля, 2023, 21:50 — ИА Регнум. ВСУ второй раз за день подвергли обстрелу Пологи в Запорожской области, сообщил в своем телеграм-канале глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Обстрел осуществлялся из тяжелых видов вооружения, отметил он.

«Пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и неработающая АЗС. В результате обстрела погиб мирный житель. Сумма нанесённого боевиками ВСУ ущерба уточняется», — рассказал Рогов.

Ранее 5 февраля в Министерстве обороны России сообщили, что Вооруженные силы уничтожили за сутки на южнодонецком и запорожском направлениях более 130 военнослужащих ВСУ.

Также 5 февраля сообщалось, что военная полиция в Запорожской области обнаружила и обезвредила взрывное устройство, установленное на автобусной остановке.