Путин и Лукашенко обсудят, как противостоять санкциям
Минск, 5 февраля 2023, 20:31 — REGNUM Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора 5 февраля договорились о проведении личной встречи, сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Обсуждать предполагается «антисанкционное взаимодействие». В ходе этой встречи лидеры намерены проверить, как выполнятся ранее данные ими поручения правительствам обеих стран, прежде всего в сфере импортозамещения.
Кроме того, обсуждалась будущая работа в рамках союзного государства по обеспечению безопасности России и Белоруссии, отметили в пресс-службе.
Также лидеры обсудили ряд экономических вопросов.