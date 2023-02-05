Москва, 5 февраля 2023, 19:23 — REGNUM В России не планируется проведение второй волны мобилизации в ближайшие полгода. Об этом 5 февраля заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия») в интервью на телеканале «Забайкалье».

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев (слева)
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев (слева)
Правительство Забайкальского края

По его словам, российский оборонно-промышленный комплекс сегодня снабжает ту группировку, которая выполняет боевую задачу.

«Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно — возможности какой-либо мобилизации», — сказал Гурулёв.

Он отметил, что после проведения мобилизации нужно снабжать военных техникой, оружием и одеждой. Для этого промышленность должна обеспечить их этим.

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