Вице-спикер Совфеда Косачёв: Грузия попала в мышеловку вместе с Молдавией и Украиной

Москва, , 18:35 — REGNUM Предупреждение ЕС Грузии о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Российской Федерацией является утратой суверенитета, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Kodru

«Именно так выглядит геополитическое рабство, если кто-то ещё сомневался. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Туда Грузия и попала со своими евроустремлениями. Вместе с Молдавией и Украиной», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский союз призывает Грузию примкнуть к санкциям против России в сфере авиации и не возобновлять авиасообщение с ней, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Авиасообщение между Россией и Грузией отсутствует с 2019 года.

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