Москва, 5 февраля, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Предупреждение ЕС Грузии о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Российской Федерацией является утратой суверенитета, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Kodru Константин Косачёв

«Именно так выглядит геополитическое рабство, если кто-то ещё сомневался. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Туда Грузия и попала со своими евроустремлениями. Вместе с Молдавией и Украиной», — отметил Косачёв в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Европейский союз призывает Грузию примкнуть к санкциям против России в сфере авиации и не возобновлять авиасообщение с ней, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Авиасообщение между Россией и Грузией отсутствует с 2019 года.