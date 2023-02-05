Каир, 5 февраля, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Египта Шериф Исмаил скончался в возрасте 67 лет. Об этом 5 февраля сообщил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси.

Υπουργείο Εξωτερικών Шериф Исмаил

«Я глубоко скорблю по этому добродетельному человеку из лучших людей Египта, в котором воплотилась совесть нации. Выражаю соболезнования египетскому народу в связи с потерей этого честного человека», — сказал ас-Сиси.

Ранее египетские СМИ сообщали, что в последнее время бывший премьер-министр сильно болел.

Напомним, Исмаил в 2013–2015 годах возглавлял министерство нефти и минеральных ресурсов Египта. С сентября 2015 по июль 2018 года он был премьер-министром страны. В последние годы он помогал президенту в вопросах национальных проектов.