Вашингтон, 5 февраля 2023, 15:50 — REGNUM Президент США Джо Байден мог весьма удачно для себя выбрать время для уничтожения китайского аэростата, пишет 5 февраля издание Bloomberg.

Джо Байден
Джо Байден
(сс) D. Myles Cullen. defense.gov

Глава США накануне заявил журналистам, что военные убедили его не сбивать аэростат до тех пор, пока это не станет безопасным. В результате приказ об уничтожении устройства поступил, когда оно находилось у побережья Южной Каролины.

«Возможно, это был один из самых неудачно рассчитанных и геополитически обусловленных эпизодов шпионажа в недавней истории сбора разведданных. Но это была ещё и возможность», — отмечают обозреватели.

В администрации президента США заявили, что получат новые важные данные о возможностях Китая после изучения фрагментов аппарата. Кроме того, американские военные «продемонстрировали собственное мастерство», когда сбили объект, пишут они.

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В более широком смысле Байден, вероятно, получил небольшой дополнительный рычаг в геополитической борьбе с Китаем. Пекин на протяжении многих лет старался изобразить Вашингтон дестабилизирующей силой на мировой арене, но теперь Китай выступил как провокатор, несмотря на заявления о гражданском назначении аэростата.