Сантьяго, , 14:55 — REGNUM По меньшей мере 23 человека погибли в Чили в результате десятков лесных пожаров. Режим чрезвычайного положения расширен решением правительства, сообщает 5 февраля The Guardian.

Лесные пожары Иван Шилов © ИА REGNUM

Борьбу с огнём осложняет жаркая погода. По данным властей, свыше 1,1 тыс. человек потребовалось убежище, а 979 человек получили ранения из-за пожаров.

Последнее чрезвычайное распоряжение затронуло южный регион Араукания. Ранее режим ЧП был объявлен в регионах Биобио и Нубле в центральной части Чили.

«Погодные условия очень затруднили тушение [пожаров], которые распространяются, и чрезвычайная ситуация усугубляется», — заявила министр внутренних дел Каролина Тоха.

Власти зарегистрировали 76 новых очагов 3 февраля и ещё 16 пожаров — 4 февраля. Регионы, где объявлен режим ЧП, малонаселённые, там находятся фермы, где выращивают виноград, яблоки и ягоды.

По данным на вечер 3 февраля, огонь прошёл по площади в 40 тыс. гектаров. Национальное агентство лесного хозяйства Conaf сообщило на следующий день, что против 80 из 231 пожара ведется активная борьба, остальные находятся под контролем.