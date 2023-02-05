Мелитополь, 5 февраля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Украинские войска смогут наносить удары по городам в приграничных регионах России, когда получат от США дальнобойные бомбы GLSDB. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил 5 февраля в своём телеграм-канале.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Рогов прикрепил к своему сообщению карту с текущей линией фронта, отметив на ней ту область, куда смогут долететь американские ракеты с дальностью поражения 150 км. Это территория Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР, а также районы Крыма, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Курской и Брянской областей.

«Уже в ближайшее время под угрозой ударов могут оказаться: Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Таганрог, Джанкой, Луганск, Россошь, Белгород, Губкин, Старый Оскол, Курчатов, Курск и многие другие», — написал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пентагон официально подтвердил решение о поставке Киеву бомб малого диаметра наземного запуска (GLSDB). Заявлено, что дальнобойные ракеты позволят ВСУ «стрелять на более дальние расстояния и отвоёвывать свои территории».