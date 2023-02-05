Тель-Авив, Израиль, 5 февраля, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Представители России, Украины и посредники успели подготовить весной 2022 года 17 или 18 черновиков проекта соглашения, заявил 5 февраля бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

Ilia Yefimovich/globallookpress.com Нафтали Беннет

Как сообщалось ранее, Беннет также указал, что переговоры были прерваны странами Запада.

Ни один из подготовленных черновиков пока не обнародован, отметил бывший премьер.

В том же выступлении Беннет также рассказал, что в ответ на соответствующий вопрос президент России сказал ему, что Россия не собирается «устранять» Владимира Зеленского.