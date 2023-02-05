Посол Барбин: Россия и Индия сотрудничают в Арктике по проекту «Восток ойл»

Копенгаген, , 11:44 — REGNUM Москва успешно взаимодействует с Нью-Дели и Пекином в Арктике. Об этом заявил 5 февраля посол России в Дании Владимир Барбин.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам дипломата, в настоящее время у неарктических государств наблюдается рост интереса к сотрудничеству с Россией.

«Россия успешно взаимодействует в Арктике с Индией по проекту «Восток ойл», — заявил он в интервью РИА Новости. Говоря о сотрудничестве с Китаем, Барбин отметил проекты СПГ и проекты по развитию перевозок по Северному морскому пути.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января санно-гусеничный поезд доставил на антарктическую станцию «Восток» фитотехкомплекс для выращивания арбузов и огурцов.