Анкара, 5 февраля, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Не менее шести человек получили не совместимые с жизнью травмы в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Турции. Об этом 5 февраля сообщает телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Итог ДТП

По его информации, в ДТП с междугородним автобусом погибли по меньшей мере шесть человек, 36 человек получили различные травмы.

Уточняется, что автобус ехал из города Диярбакыр (юго-восток Турции) в Бодрум на побережье Эгейского моря. ДТП произошло около города Динар в провинции Афьонкарахисар: на скользкой дороге автотранспортное средство вылетело с автодороги и опрокинулось.

Отмечается, что на месте происшествия работают медики. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.